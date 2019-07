LG rilascia Android 9 Pie per G6, G7 Fit e Q7

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato la prossima disponibilità di Android 9 Pie per tre smartphone: G6, G7 Fit e Q7. In base alla roadmap attuale, la distribuzione dell’aggiornamento inizierà in autunno. Le date esatte verranno comunicate in seguito. Negli scorsi mesi è stata rilasciata l’ultima versione del sistema operativo Google per G7 ThinQ e V40 ThinQ.

Il catalogo di LG comprende smartphone molto interessanti, come i recenti G8 ThinQ (in Italia è disponibile il G8s ThinQ) e V50 ThinQ 5G. Purtroppo il produttore coreano ha una cattiva reputazione per quanto riguarda la velocità di distribuzione degli aggiornamenti. Nonostante l’apertura del Global Software Update Center ad aprile 2018, la situazione non è molto migliorata. LG modifica l’interfaccia stock di Android e installa varie app proprietarie, ma il ritardo sembra eccessivo.

Oltre alle novità incluse in Android 9 Pie ci saranno sicuramente funzionalità specifiche, delle quali il produttore non ha fornito nessuna informazione. Si dovrà quindi attendere il rilascio dell’aggiornamento. Per l’autunno però sarà già disponibile Android Q che, quasi certamente, non arriverà su G6, G7 Fit e Q7.

Il G7 Fit è l’alternativa economica al G7 ThinQ. Lo smartphone ha uno schermo LCD HDR10 da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32/64 GB di RAM, fotocamere da 16 e 8 megapixel, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, altoparlante Boombox, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.

Il Q7 è invece un modello di fascia medio-bassa con schermo da 5,5 pollici (2160×1080 pixel), processore MediaTek MT6750, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.

Infine, il G6 è stato il primo smartphone con display FullVision, per l’esattezza da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel e fotocamera frontale da 5 megapixel. Il G7 è l’unico dei tre che riceverà due major release. Il sistema operativo originario è Android 7.1 Nougat.