Google Play Pass, aggiunti altri 28 giochi e 9 app

Matteo Tontini,

Google Play Pass ha debuttato nel mese di settembre negli Stati Uniti, permettendo agli utenti di pagare una tariffa mensile per accedere a un vasto catalogo di app e giochi disponibili sul Play Store. Piuttosto che acquistare decine di applicazioni singole, dunque, Google ha pensato di ricorrere alla formula dell’abbonamento.

Il catalogo disponibile al lancio del servizio contava oltre 350 app, un numero piuttosto elevato, ma adesso la società ha deciso di ampliarlo ulteriormente aggiungendo altri 37 contenuti, tra applicazioni e giochi. Tra le app si annoverano interessanti tool come Podcast Republic, che consente di ascoltare senza pubblicità sia podcast che radio; ArtFlow, programmino per gli schizzi digitali; Cross DJ Pro, per mixare le proprie tracce musicali; e Diaro, molto utile per prendere appunti.

Ma soprattutto, l’ampliamento del catalogo introduce tanti nuovi giochi: ci sono Cut the Rope e i suoi due sequel, Pinball Flipper Classic, Infinity Loop, Traffix e Cytus II. Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco di tutti i contenuti aggiunti.

Applicazioni:

Podcast Republic

Weather Kitty

Word Search

Money Manager Expense & Budget

ArtFlow: Paint Draw Sketchbook

Cross DJ Pro – Mix your music

Diaro – Diary, Journal, Notes, Mood Tracker

Quotes Creator

Pixel Art: Color by Number

Giochi:

Cytus II

Sally’s Law

Traffix

Gem Miner 2

HEX

Pics 2 Words

Tempest: Pirate Action

My Very Hungry Caterpillar

Pinball Flipper Classic 11in1

Number Mazes: Rikudo Puzzles

Cut the Rope

Cut the Rope 2

Cut the Rope: Time Travel

Infinity Loop

Little Panda Fireman

Brain It On! – Physics Puzzles

Power Girls Super City – Superhero Salon & Pets

Little Panda’s Jewel Adventure

Decipher: The Brain Game

What’s inside the box?

StoryToys Rapunzel

Kids Animals Jigsaw Puzzles

Jigsaw Puzzles

Dumb Ways to Die 2

Jurassic World – Dinosaurs

Animal Puzzles for Kids

King of Dragon Pass: Text Adventure RPG

Drive Simulator

Google Play Pass per il momento è disponibile soltanto negli Stati Uniti e permette di usufruire del catalogo gratuitamente sborsando una somma pari a 4,99 dollari al mese. Per ora non è chiaro se e quando l’abbonamento sarà reso disponibile altrove.