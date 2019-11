Black Friday Unieuro: offerte e sconti

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo Black Friday dopo alcuni giorni di gustose anteprime. Da oggi 29 novembre e sino al prossimo 2 di dicembre, tutti i clienti della catena di elettronica potranno approfittare della promozione “Mostruoso Gran Finale” che per 4 giorni offrirà tanti prodotti con sconti ancora maggiori. Le offerte riguardano smartphone, computer, tablet e tanto altro. Tra gli smartphone, per esempio, spicca il Huawei P30 Pro offerto a 649 euro. In alternativa, la catena di elettronica propone l’iPhone 11 128 GB a 759 euro.

Il Samsung Galaxy Note 10, invece, potrà essere acquistato a 699 euro. Da segnalare anche il Huawei P30 Lite a soli 259 euro. Tra i tablet pc, invece, spiccano il Samsung Galaxy Tab S6 a 599,99 euro, oppure l’iPad di settima generazione 128 GB WiFi a 399 euro. Se l’obiettivo è un nuovo PC, Unieuro per il Black Friday propone il Surface Pro 7 con Intel Core i5, 8 GB di RAM, 128 GB di SSD e Type Cover a 849,99 euro. In alternativa, è possibile optare per il Lenovo Ideapad S145 con AMD Ryzen 5 a 399,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, la PS4 500 GB Fortnite con secondo controller è venduta a 199,99 euro. In alternativa, la Nintendo Switch è proposta a 289,99 euro, mentre la versione Nintendo Switch Lite a 249,99 euro.

Tante le proposte di Unieuro per il suo Black Friday per il mondo dei televisori. Se l’obiettivo è trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica è possibile optare su di un modello come il Samsung TV LED Ultra Smart HD 4K UE50RU7410 al prezzo di soli 399 euro.

Non mancano poi prodotti per l’audio, indossabili, periferiche per i PC e persino monopattini elettrici come il Momo Design MOMMONACO80W a 199 euro. Da evidenziare che i prodotti in offerta sono in quantità limitata. Dunque, solo i più rapidi sapranno approfittarne. Il suggerimento, quindi, è di studiare bene il nuovo volantino presente sul sito Unieuro per non perdere alcuna opportunità di risparmio.