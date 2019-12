Cyber Monday MediaWorld: tanti sconti e promozioni

Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday è arrivato e MediaWorld ha deciso di celebrare a suo modo la ricorrenza degli sconti per i soli negozi online. La catena di elettronica ha dunque deciso di mettere in offerta centinaia di prodotti in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tech, dunque, ma anche prodotti per la casa e tanto altro. Ovviamente, i prodotti ad alto tasso di tecnologia sono i più interessanti. Le promozioni, infatti, permettono di acquistarli con un sensibile risparmio di prezzo.

Visto il periodo dell’anno può essere una ghiotta occasione per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio. Per esempio, tra gli smartphone spiccano l’iPhone 11 64 GB a 679 euro, oppure lo XIAOMI Redmi Note 8 Pro a 239 euro. In alternativa, MediaWorld offre in sconto pure l’iPhone XR 64 GB a 579 euro. Da segnalare anche il Samsung Galaxy S10 al prezzo di 629 euro. Sono comunque tanti gli smartphone in promozione e quindi il suggerimento è quello di visionare tutte le offerte per non lasciarsi scappare un qualche buon affare.

Tante anche le proposte per chi volesse cambiare computer. Per esempio, tra i portatili spiccano l’ACER SWIFT 3 a 499 euro, oppure il Surface Pro 7 base con Type Cover a 849 euro. Se l’obiettivo è un nuovo televisore, MediaWorld per il Cyber Monday propone moltissimi modelli di ultima generazione in sconto. Per esempio, il SAMSUNG QE55Q60RATXZT è in vendita a 649 euro. In alternativa, il modello LG 65UM7000PLA a 599 euro.

Sconti che poi proseguono nel mondo gaming con diverse console e videogiochi in sconto. Non mancano, poi, videocamere, fotocamere, indossabili, periferiche e diverse tipologie di gadget tech. Una serie di offerte, in definitiva, davvero molto interessanti.