Escobar Fold 1, smartphone pieghevole economico

Luca Colantuoni,

Roberto Escobar, fratello del narcotrafficante Pablo Escobar, ha annunciato uno smartphone pieghevole. Escobar Fold 1 è in realtà identico al Royole FlexPai presentato circa un anno fa. La data scelta (2 dicembre) per il lancio ufficiale non è casuale. Esattamente 26 anni fa, il famigerato boss della droga colombiano è stato ucciso a Medellin.

Il dispositivo viene venduto da Escobar Inc., l’azienda creata da Pablo Escobar il 1 maggio 1984 per portare grandi somme di denaro (circa 420 milioni di dollari a settimana) fuori dalla Colombia con l’aiuto di suo fratello. Quest’ultimo ha gestito l’azienda fino all’arresto avvenuto l’8 ottobre 1992. Roberto Escobar è stato scarcerato nel 2004 e dieci anni dopo ha ripreso il controllo dell’azienda per proteggere l’eredità della famiglia e chiedere il pagamento di royalties per lo sfruttamento del nome.

Lo smartphone possiede un design simile allo Huawei Mate X, quindi lo schermo rimane all’esterno quando viene chiuso. Escobar Fold 1 ha uno display AMOLED flessibile da 7,8 pollici, processore Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM, 128/512 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 e 20 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh.

Escobar afferma che lo smartphone è più resistente del Galaxy Fold di Samsung. Offre inoltre una maggiore sicurezza in quanto è «molto difficile l’accesso al dispositivo da parte dei governi». Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il primo lotto è composto da 100.000 unità. I prezzi sono 349,00 dollari (128 GB) e 499,00 dollari (512 GB). Lo smartphone può essere acquistato solo sul sito ufficiale.