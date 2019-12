Mozilla Firefox 71, Picture-in-Picture per i video

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato di Firefox 71 per desktop. La nuova versione per Windows include la funzionalità Picture-in-Picture che permette di vedere i video mentre si eseguono altre operazioni. Altre due novità principali, comuni a tutti i sistemi operativi, riguardano il password manager integrato e la funzionalità Enhanced Tracking Protection. Disponibili inoltre nuove versioni beta di Firefox Private Network e Firefox Preview per Android.

La modalità Picture-in-Picture è perfetta per gli utenti che effettuato più operazioni allo stesso tempo. Spostando il mouse sul video verrà mostrata sul lato destro una piccola icona blu. È sufficiente un clic per aprire il video in una finestra “floating” che viene visualizzata nell’angolo inferiore destro dello schermo (ma può essere spostata in qualsiasi posizione). La riproduzione continuerà in automatico e l’utente vedrà sempre la finestra in primo piano, anche se passa ad un’altra scheda, ad un’altra applicazione o al desktop. La finestra verrà chiusa solo se viene chiusa la scheda o il browser. La funzionalità arriverà anche su macOS e Linux a gennaio 2020.

In Firefox 71 è stato ulteriormente migliorato il password manager Lockwise introdotto con la versione 70. Il browser riconosce ora i sotto-domini e inserirà automaticamente le credenziali di login. L’avviso di Firefox Monitor per eventuali furti di dati supporta anche gli screen reader. Per quanto riguarda invece la funzionalità Enhanced Tracking Protection, Firefox mostrerà una notifica quando viene bloccato un cryptominer.

La nuova versione beta di Firefox Private Network è ora disponibile per un numero maggiore di utenti (solo negli Stati Uniti). La nuova beta di Firefox Preview per Android include invece la funzionalità Enhanced Tracking Protection con due opzioni (Normale e Restrittiva), un report che mostra il numero di tracker bloccati e un widget di ricerca personalizzabile. È possibile infine inviare una scheda o una collezione di schede ad altri dispositivi associati allo stesso account Firefox.