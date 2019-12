Vodafone Happy Xmas, ogni giorno un nuovo regalo

Filippo Vendrame,

Un pizzico di Natale arriva già in casa Vodafone. Tutti gli scritti a Vodafone Happy, il ben noto programma fedeltà dell’operatore, potranno approfittare della nuova promozione Happy Xmas. Nello specifico, dal 6 dicembre e sino al successivo 20 del mese, tutti i clienti iscritti riceveranno ogni giorno un nuovo regalo che potrà essere riscattato attraverso l’applicazione MyVodafone.

Tra i regali una serie di sconti offerti dai partner di Vodafone ed altre tipologie di bonus. Il meccanismo della promozione è molto semplice e ricalca sostanzialmente quello del programma Vodafone Happy. In termini molto semplici, ogni giorno, dall’app, i clienti potranno scoprire il regalo a loro riservato e riscattarlo.

Un solo regalo al giorno e per scoprire il seguente bisognerà attendere la mezzanotte del giorno successivo. Una promozione natalizia molto simpatica che premia i clienti più fedeli dell’operatore.

Sarà quindi molto interessante scoprire quali saranno i regali su cui potranno mettere le mani i clienti Vodafone. Grazie agli sconti, magari, sarà possibile anche anticipare qualche regalo natalizio risparmiando pure un po’ di soldi.

Non rimane quindi che attendere il 6 dicembre, giorno dell’inizio della promozione Happy Xmas per scoprire cosa Vodafone ha in serbo per i suoi clienti.

Si ricorda, infine, che il programma Vodafone Happy è gratuito e premia ogni venerdì gli iscritti con sconti, bonus ed altri omaggi.