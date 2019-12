AirPods: 3 milioni tra Black Friday e Cyber Monday

Marco Grigis,

Grande successo per Apple nella tornata di vendite per il Black Friday e il Cyber Monday, stando a quanto dichiarato dagli analisti di Wedbush Securities. La società di Cupertino, infatti, è riuscita a piazzare ben tre milioni di cuffie AirPods nel weekend più sfrenato per gli acquisti antecedenti al Natale. Le cifre non sono state ovviamente confermate dal gruppo di Cupertino, sempre molto riservato nel rilasciare simili informazioni. Data la grande richiesta del prodotto, che ha portato a scorte scarse per le nuove AirPods Pro, si ipotizza che l’andamento possa essere stato analogo anche a livello mondiale.

Secondo quanto dichiarato dagli analisti Daniel Ives e Strecker Backe, in una nota consegnata agli sviluppatori, sarebbero ben tre milioni gli esemplari di AirPods venduti nel corso dell’ultimo weekend, un dato che lascia intravedere la possibilità di raggiungere i 15 milioni entro la fine del mese.

In base alle verifiche negli Apple Store, nei livelli di scorte per un numero di rivenditori e un ridotto prezzo per AirPods 2, riteniamo che Cupertino possa aver venduto 3 milioni di esemplari tra il Black Friday e il Cyber Monday.

Così come anticipato, non stupisce il successo raggiunto da Apple con le sue AirPods e le nuove AirPods Pro, queste ultime dotate di un sistema per la cancellazione attiva del rumore ambientale e resistenti all’acqua. La domanda è ormai da tempo sempre in crescita, tanto che la società di Apple Park fatica a rimanere al passo con le richieste, costretta a spostare nel tempo le consegne per gli ordini effettuati su Apple Store.

È di pochi giorni fa un’analisi di Bloomberg che, proprio considerando l’elevatissima domanda di AirPods Pro sul mercato, ha ipotizzato un 2019 da record per il gruppo di Cupertino. Unendo proprio gli auricolari Pro alle AirPods classiche, infatti, Apple potrebbe raggiungere i 60 milioni di esemplari venduti nel 2019. Il doppio, praticamente, rispetto alle previsioni antecedenti al lancio del modello professionale.