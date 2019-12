Amazon, nuovo smart speaker Echo a batteria

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato un nuovo smart speaker della serie Echo anche se al momento sarà un’esclusiva dell’India. Il nome è molto particolare, così come le sue caratteristiche. Echo Input Portable Smart Speaker Edition è uno speaker compatto che diffonde il suono a 360 gradi e che si caratterizza per disporre di una batteria ricaricabile, un dettaglio assolutamente inedito per la famiglia di prodotti Echo.

Amazon afferma che la batteria dispone di una capacità di 4.800 mAh che dovrebbe essere sufficiente per garantire 10 ore di riproduzione della musica e 11 ore di standby. Il nome del prodotto, come detto, è particolare in quanto non ha nulla a che vedere con l’Echo Input che permette di rendere smart ogni speaker aggiungendo il supporto ad Alexa. In ogni caso, Amazon ha trovato un nuovo modo di portare il suo assistente vocale all’interno delle abitazioni. La scelta di puntare su di uno smart speaker con una batteria ricaricabile lo spiega direttamente Miriam Daniel, VP della divisione che realizza i prodotti Alexa.

In India, la portabilità di un prodotto è molto richiesta ed in questo modo le persone potranno portare dietro con loro Alexa in tutte le stanze che desiderano. Al momento, la società di Jeff Bezos non commercializza prodotti Alexa dotati di batteria ricaricabile altrove. In realtà, nel 2016 la società portò al debutto Amazon Tap che poi fu ritirato per scarso successo.

Echo Input Portable Smart Speaker Edition è in vendita al prezzo di lancio di 4.999 rupie, circa di 70 dollari. Il suo prezzo canonico sarà, però, di 5.999 rupie, cioè di circa 84 dollari. Sembra che al momento rimarrà un’elusiva del mercato dell’India ma non è detto che in futuro non possa arrivare anche altrove.