Android, arriva la modalità Niente distrazioni

Candido Romano,

Google ha aggiornato la versione stabile dell’app Benessere Digitale su Android, l’iniziativa dell’azienda di Mountain View per combattere la dipendenza da smartphone. Questo nuovo update porta con sé una novità molto interessante chiamata Focus Mode, che in Italiano viene tradotta come Niente Distrazioni. Era già disponibile in versione beta dalla fine di agosto ed è accessibile direttamente dalla schermata principale dell’app.

Come dice lo stesso nome, la modalità Niente Distrazioni permette di selezionare app specifiche per bloccare la ricezione di notifiche. Insomma è possibile selezionare le app che distraggono di più l’utente, in base anche alla probabile intensità di distrazione, rendendole praticamente inutilizzabili. In ogni caso quando l’utente attiva questa modalità ci sarà comunque la possibilità di interromperla quando si vuole.

Ecco cosa si legge nell’annuncio ufficiale di Google:

Negli ultimi mesi, i nostri beta tester hanno condiviso con noi come usano la modalità Focus e come questa può essere più utile. Il loro feedback ci ha ispirato a includere alcune nuove funzionalità con il lancio di oggi. Ad esempio, abbiamo aggiunto un’opzione per attivare e disattivare automaticamente la modalità per i giorni e gli orari scelti (ad esempio dalle 9:00 alle 17:00 nei giorni feriali). Questo è particolarmente utile per impostare gli orari giornalieri. Puoi ridurre al minimo le distrazioni durante l’orario di lavoro, a scuola o a casa. Abbiamo anche aggiunto un’opzione per fare una pausa, che ti consente di uscire dalla modalità Focus per utilizzare determinate app e tornare indietro quando sei pronto. E se hai completato le tue attività in anticipo, puoi semplicemente disattivare la modalità Focus e riprenderà come programmato il giorno successivo.

Si potrà quindi anche mettere in pausa scegliendo tra tre opzioni che vanno dai 5 ai 15 minuti. Rispetto alla beta si potrà anche pianificare l’attivazione dell’app, quindi decidere i giorni precisi della settimana in cui si desidera l’attivazione automatica. Nelle impostazioni si potranno comunque attivare i giorni desiderati anche manualmente. Benessere Digitale è un’app già installata sui dispositivi con Android 9 e 10, ma può essere installata anche dal Play Store per tutti i dispositivi che hanno Android puro.