PS5 e Xbox Scarlett avranno la stessa potenza?

Matteo Tontini,

PS5 non dovrebbe essere più potente di Xbox Scarlett, nonostante alcuni rumor precedenti suggerissero che la piattaforma di Sony sarebbe stata in vantaggio. Secondo Jason Schreier, noto giornalista di Kotaku (solitamente piuttosto ben informato), le due console di nuovo livello viaggeranno sulla stessa lunghezza d’onda, un’affermazione che potrebbe mettere a tacere le voci che volevano una differenza di potenza tra le due macchine.

Lo avrebbe rivelato su Twitter, sottolineando che entrambe saranno davvero potenti (lo ha scritto addirittura in maiuscolo, per sottolineare l’evoluzione hardware). A ogni modo, Schreier fornisce anche un’altra previsione, che invece rimarca una differenza tra PlayStation 5 e Xbox Scarlett: secondo il giornalista, ci sarà un gap nella comunicazione delle due piattaforme, nel senso che Microsoft sembrerebbe indietro rispetto a Sony. Tuttavia manca ancora un anno al debutto della next-gen, quindi la società statunitense ha tutte le carte in regola per poter accorciare questo divario. Non è chiaro a cosa si riferisca precisamente Schreier dicendo che “Microsoft è più indietro rispetto a Sony nella comunicazione”, ma potrebbe essere inteso come un gap di informazioni tra le due console.

A few more next-gen tidbits:

– MS has been well behind Sony w/r/t communication, but that probably won't matter next fall

– Whispers suggest PS5 and XB2 have similar specs (and both sound VERY powerful)

– PS5 strategy is to be as accessible as possible (hence "no load times") — Jason Schreier (@jasonschreier) December 4, 2019

Per finire, Schreier ha parlato della principale strategia di Sony con PlayStation 5, che sarebbe quella di mirare a rendere la console il più accessibile possibile. Ribadisce che forse saranno assenti i tempi di caricamento, un aspetto che l’attuale generazione non è riuscita a cancellare del tutto. Intanto, sembrerebbe che Microsoft stia pianificando di lanciare una seconda piattaforma next-gen, meno potente di Xbox Scarlett (e quindi più economica), senza il lettore ottico. Sarà interessante vedere come si comporteranno le console Sony e Microsoft sin dal debutto, previsto per le festività del prossimo anno.