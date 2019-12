Assistente Google condivide foto su comandi vocali

Matteo Tontini,

Assistente Google viene costantemente aggiornato dal gigante della tecnologia, affinché sia sempre di maggiore aiuto agli utenti in casa. Anche a coloro che non hanno una smart home predisposta, ovviamente (sebbene il dispositivo sia notevolmente più utile se collegato a lampadine, serrande, etc).

Di recente, la società ha introdotto alcune funzionalità natalizie; adesso invece si prepara ad aggiungere l’opzione per condividere le foto direttamente tramite comandi vocali. La feature funziona proprio come ci si aspetterebbe: è possibile visualizzare immagini chiedendo all’assistente digitale di mostrare una persona o altro, selezionare le proprie preferite e poi chiedere a Google di inviarle a un amico. La novità risiede nei comandi vocali: piuttosto che navigare nei vari menu, l’utente potrà semplicemente ordinarie ad Assistente Google di condividere le foto al suo posto.

Ma non è tutto. Il colosso di Mountain View abbraccia anche la ricerca di podcast. All’utente basterà chiedere di trovare “un podcast sulle ricette natalizie”, giusto per fare un esempio, e l’assistente digitale provvederà a fornirgli alcuni episodi da ascoltare. Infine, la società sta facendo in modo che Assistente Google sia in grado di supportare nuovi servizi per prendere appunti. Per configurare quello che si preferisce, bisogna andare su “Servizi” nelle impostazioni dell’Assistente e impostare quello che si è scelto nella sezione “Note ed elenchi”. Una volta fatto, l’utente avrà la possibilità di creare e aggiungere nuovi elementi direttamente tramite i comandi vocali.

Intanto l’azienda sembrerebbe pronta a introdurre una nuova utile funzionalità in Google Maps, che consentirebbe agli utenti di visualizzare le strade illuminate durante i tragitti notturni. Si tratta di un’opzione che molti hanno chiesto a gran voce, specie coloro che devono muoversi a piedi quando è buio.