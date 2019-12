Tesla Cybertruck a spasso per Los Angeles

Filippo Vendrame,

Elon Musk non ha mai nascosto di essere particolarmente orgoglioso del suo Cybertruck ancora prima della sua presentazione ufficiale. Non sorprende, dunque, che il CEO di Tesla abbia deciso di andarsene in giro per le strade di Los Angeles a bordo del suo pickup elettrico. E le segnalazioni degli avvistamenti del nuovo mezzo della casa americana all’interno della città di Los Angeles si sono moltiplicate, segno che Tesla sta portando avanti il programma di sviluppo. Una mossa che sa anche molto di marketing a costo zero.

Del resto, sino ad ora non erano mai stati intercettati i prototipi del pickup elettrico, segno che probabilmente non era mai stato testato sulle strade. In ogni caso, vedere Elon Musk che va al ristorante con un mezzo lungo quasi 6 metri fa un certo effetto e le immagini e i video del Cybertruck in giro per la città di Los Angeles sono rapidamente diventate virali in rete. Da notare che sembra che Tesla abbia già modificato qualcosa rispetto al prototipo usato durante la presentazione ufficiale.

Le immagini e i video, infatti, mostrano quella che sembra una modifica al funzionamento dei fari anteriori. Sicuramente il pickup elettrico subirà ancora alcune modifiche di dettaglio, soprattutto per consentire a Tesla di poterlo omologare. Si parla pure di una leggera modifica anche alle dimensioni complessive per rendere il pickup elettrico un po’ più piccolo.

Quello che è sicuro è che il Tesla Cybertruck ha calamitato l’attenzione delle persone in giro per la città di Los Angeles funzionando molto meglio di una costosa campagna pubblicitaria. Non che Tesla ne abbia bisogno visto che in fatto di prenotazioni, il Cybertruck è stato un successo.

Le versioni single motor e dual motor del pickup elettrico arriveranno nel 2021, quella con tre motori nel 2022.