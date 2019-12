Doro 8080 e 7030, regali di Natale per i nonni

Luca Colantuoni,

Scegliere i regali giusti non è un’impresa facile. Per questo motivo, l’azienda svedese consiglia i suoi prodotti in vendita da qualche settimana in Italia. Lo smartphone Doro 8080 e il feature phone Doro 7030 sono i regali di Natale perfetti per i nonni che vogliono dispositivi completi e facili da utilizzare. Doro è leader mondiale nella cosiddetta telefonia semplificata.

Il Doro 8080 è indirizzato ai “nonni geek” che vogliono accedere ai moderni servizi online attraverso uno smartphone Android. Lo schermo da 5,7 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel). È disponibile una modalità di visualizzazione per utenti con problemi visivi e una suoneria amplificata, oltre alla compatibilità con le protesi acustiche. Lo smartphone chiede all’utente quali azioni desidera fare ed esegue le richieste in base alle risposte. Non manca ovviamente Google Assistant. Il pulsante per il servizio Response by Doro permette invece di chiedere aiuto ad amici e parenti.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 439, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot per schede microSD fino a 128 GB, fotocamere posteriore e frontale da 16 e 5 megapixel, moduli WiFi 802,11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.200 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il prezzo è 349,00 euro.

Il Doro 7030 è invece indirizzato ai nonni che preferiscono un telefono con tasti fisici. Il feature phone ha un design a conchiglia e uno schermo da 2,8 pollici con risoluzione di 320×240 pixel. I tasti hanno grandi dimensioni e sono ben distanziati tra loro. L’interfaccia semplificata permette di accedere facilmente alle app social più famose, tra cui Facebook e WhatsApp. Il prezzo è 109,90 euro.