Mac Pro: costi oltre 63.000 euro, 480 per le ruote

Marco Grigis,

Il nuovo Mac Pro, il desktop modulare di Apple, è finalmente disponibile per l’acquisto. E, proprio perché dispositivo destinato ai grandi professionisti e alle aziende, i listini non sono propriamente alla portata di tutti. Non solo nella sua versione base, pari a 6.559 euro, ma soprattutto nella sua configurazione massima: scegliendo tutte le feature high-end per il desktop, infatti, si superano facilmente i 63.000 euro.

L’avvio delle vendite del nuovo Mac Pro ha generato grande stupore sui social network, dove in molti hanno espresso dubbi su listini così elevati, tuttavia è utile ricordare come questa macchina non sia affatto destinata all’utente comune, né al casual user.

Così come già accennato, la configurazione di base richiede l’esborso di 6.559 euro, un prezzo superiore ai 5.999 dollari negli Stati Uniti, poiché in Italia vi è una diversa tassazione ed è necessario aggiungere tutti gli oneri previsti dalla legge, come il corrispettivo sui device di archiviazione. Modificando la stessa configurazione, tuttavia, i costi lievitano velocemente: raggiungere i 28 core di cui Mac Pro è capace, optando per un processore Intel Xeon da 2.5 GHz con Turbo Boost fino a 4.4 GHz, richiede 8.400 euro in più. Installare ben 1.5 TB di RAM ECC DDR4, invece, comporta l’aggiunta di ben 30.000 euro, mentre avvalersi di due Radeon Vega II Duo da 32 GB ciascuno fa lievitare i costi di altri 10.080 euro.

Un SSD da 4 TB richiede l’esborso di 1.680 euro, mentre chi vorrà avvalersi della scheda Afterburner – capace di gestire fino a 3 flussi 8K senza lag e senza la necessità di ricorrere a un proxy – costringerà a farsi carico di altri 2.400 euro. Altri 480 euro per un case con le ruote, in caso si avesse la necessità di trasportare la macchina da un ufficio all’altro, più costi vari per periferiche come Magic Mouse 2 o Magic TrackPad 2. Includendo anche Final Cut Pro X e Logic Pro X, il prezzo totale di acquisto è di 63.227,98 euro.