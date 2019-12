Samsung Bixby, nuove capsule Sky Sport e appTaxi

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la disponibilità di due nuove capsule per Bixby. Gli utenti possono installare Sky Sport per conoscere le ultime notizie sportive e appTaxi per trovare un taxi nelle vicinanze. L’assistente personale sviluppato dal produttore coreano diventa sempre più utile con l’arrivo dei servizi di terze parti.

La prima versione di Bixby supportava unicamente le app e i servizi di Samsung, ma con l’arrivo di Bixby 2.0 è stata aggiunto il supporto per app e servizi esterni. Utilizzando il Bixby Developer Studio (recentemente aggiornato), gli sviluppatori possono realizzare le cosiddette capsule (equivalenti alle skill di Alexa) che verranno pubblicate sul Bixby Martketplace, aperto in Italia all’inizio di luglio. Si tratta quindi di piccole app che aggiungono funzionalità all’assistente digitale. Le capsule sono ancora poche, se confrontate alle skill di Alexa, ma il loro numero aumenta in maniera costante.

Tra gli ultimi arrivi ci sono proprio Sky Sport e appTaxi. Sky Sport permette di rimanere aggiornati sulle notizie della serie A e dei maggiori campionati europei. È sufficiente pronunciare comandi vocali del tipo “Hi Bixby, dammi le ultime notizie di calcio” oppure “Hi Bixby, aggiornami sulle ultime notizie di calciomercato”. Con appTaxi è possibile invece organizzare gli spostamenti in oltre venti città italiane, evitando di perdere tempo al telefono in attesa di un taxi. Per chiedere aiuto all’assistente basta dire “Hi Bixby, ho bisogno di un taxi” oppure “Hi Bixby, tra quanto tempo arriva il mio taxi?”.

Fra le capsule più popolari e già disponibili ci sono Yoox, GialloZafferano e Oroscopo.it. Per accedere al Marketplace è sufficiente avviare Bixby ed effettuare uno swipe verso destra dalla schermata principale, mentre per installare una capsula basta un tocco sul pulsante corrispondente. L’utente può impostare le capsule preferite che verranno automaticamente utilizzate alla successiva richiesta senza specificare il nome.