Samsung Bixby Marketplace disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

A distanza di poche ore dall’annuncio ufficiale, Samsung ha aperto il Bixby Marketplace anche in Italia. Nello store digitale è possibile trovare le cosiddette Bixby Capsule, ovvero piccole app che permettono di aggiungere funzionalità all’assistente personale. La versione italiana sembra più scarna di quella statunitense e manca anche la suddivisione in categorie.

A partire dalla versione 2.0 di Bixby, Samsung consente agli sviluppatori di terze parti di creare le capsule (equivalenti alle skill di Alexa), utilizzando il Bixby Developer Studio disponibile sul sito dedicato. Gli utenti possono scaricare le capsule dallo store e personalizzare l’assistente in base alle loro necessità. Per accedere al Bixby Marketplace è sufficiente avviare Bixby ed effettuare uno swipe verso destra dalla schermata principale.

La versione statunitense suggerisce le capsule più interessanti e mostra quelle più popolari. Le altre possono essere trovate mediante la funzione di ricerca o nelle varie categorie (produttività, giochi, viaggi, cibo, musica e altre). In Italia invece c’è solo un elenco alfabetico di capsule, senza suddivisione in categorie. Ogni capsula ha la sua pagina con descrizione, recensione e frasi suggerite. Per aggiungere una capsula a Bixby basta un tap sul pulsante corrispondente. Alcune sono già preinstallate, quindi c’è solo il pulsante per rimuoverle. Tra le capsule più note ci sono Uber, Spotify, Google Maps, YouTube e Yelp.

L’utente può inoltre impostare capsule preferite per determinate richieste. Se ad esempio chiede un servizio di ride sharing, Bixby mostrerà le opzioni disponibili e sarà possibile scegliere quella preferita. In questo modo la successiva richiesta verrà automaticamente intercettata dalla capsula impostata senza specificare il nome.

Il numero delle Bixby Capsule è piuttosto esiguo (meno di 100 contro le oltre 80.000 skill di Alexa), ma Samsung promette nuovi arrivi nel corso dei prossimi mesi. Maggiori informazioni verranno comunicate alla Samsung Developer Conference 2019 del 29-30 ottobre.