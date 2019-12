AMD annuncia la Radeon RX 5500 XT

Luca Colantuoni,

AMD aveva svelato due Radeon RX 5500 per desktop e notebook all’inizio di ottobre, ma si trattava di versioni per gli OEM. Il chipmaker di Sunnyvale ha ora annunciato la prima versione retail, denominata Radeon RX 5500 XT. La scheda video, progettata specificamente per i giochi a 1080p, viene distribuita dai principali produttori a partire dal 12 dicembre.

La Radeon RX 5500 XT è basata sull’architettura RDNA, in particolare sulla GPU Navi 14 a 7 nanometri con 6,4 miliardi di transistor. Sono presenti 22 CU (Compute Unit), ovvero 1.408 SP (Stream Processor), che operano a frequenze di 1.607 MHz (Base), 1.717 MHz (Game) e 1.845 MHz (Boost). AMD promette prestazioni fino a 5,2 TFLOPS e un consumo di 130 Watt. La scheda viene offerta con 4 o 8 GB di memoria GDDR6 con bus ampio 128 bit e velocità massima di 14 Gbps. Secondo il produttore californiano, la Radeon RX 5500 XT è fino al 13% più veloce della NVIDIA GeForce GTX 1650 Super nell’esecuzione dei giochi a 1080p.

La GPU supporta la codifica/decodifica H.264 e H.265/HEVC. La scheda occupa due slot e deve essere alimentata tramite il connettore a 8 pin. Grazie ai nuovi driver Radeon Software Adrenalin 2020 Edition è possibile sfruttare diverse funzionalità avanzate, tra cui Radeon Boost e Radeon Image Sharpening. La prima incrementa gli fps, riducendo dinamicamente la risoluzione senza compromettere la qualità delle immagini. La seconda migliora la definizione delle immagini nei titoli DirectX e Vulkan.

La nuova Radeon RX 5500 XT viene offerta da ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire e XFX ad un prezzo base di 169,00 dollari. Gli utenti riceveranno in regalo il gioco Monster Hunter World: Iceborne Master Edition e tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass per PC. L’acquisto deve essere effettuato entro il 27 gennaio 2020, mentre il coupon deve essere riscattato entro il 29 febbraio 2020.