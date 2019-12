Game Awards 2019, l’elenco di tutti i vincitori

Matteo Tontini,

I Game Awards 2019 si sono tenuti nelle scorse ore e come ogni anno la giuria ha premiato i migliori giochi dell’anno. Non a caso, l’evento è considerato un po’ come gli Oscar dei videogiochi. Ad aggiudicarsi la statuetta di migliore titolo del 2019 è stato Sekiro: Shadow Die Twice di From Software, pubblicato da Activision Blizzard, ma l’evento non si è limitato alle premiazioni: è stata infatti un’edizione all’insegna di nuovi annunci e sorprese, e l’annuncio del vincitore è arrivato solo alla fine di tante novità.

La più importante di queste è sicuramente l’annuncio di Xbox Series X, nome ufficiale della console di nuova generazione Microsoft, mostrata per la prima volta con un emozionante trailer. Finora era conosciuta con il nome in codice Xbox Scarlett.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutti i premi conferiti durante i Game Awards 2019.

Game of the Year: Sekiro: Shadows Die Twice

Action Game: Devil May Cry 5

Action/Adventure Game: Sekiro: Shadows Die Twice

Art Direction: Control

Audio Design: Call of Duty: Modern Warfare

Community Support: Destiny 2

Content Creator of the year: Shroud

Esports Coach: Danny “Zonic” Sorensen

Esports Event: League of Legends World Championship 2019

Esports Game of the Year: League of Legends

Esports Host: Eefje “Sjokz” Depoortere

Esports Player: Kyle “Bugha” Giersdorf

Esports Team: G2 Esports

Family Game: Luigi’s Mansion 3

Fighting Game: Super Smash Bros. Ultimate

Fresh Indie Game: Disco Elysium

Game Direction: Death Stranding

Games for Impact: Gris

Independent Game: Disco Elysium

Mobile Game: Call of Duty Mobile

Multiplayer Game: Apex Legends

Narrative: Disco Elysium

Ongoing Game: Fortnite

Performance: Madds Mikkelsen for Death Stranding

Role-Playing Game: Disco Elysium

Score & Music: Death Stranding

Sports/Racing Game: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Strategy Game: Fire Emblem Three Houses

VR/AR Game: Beat Saber

Player’s choice: Fire Emblem Three Houses

Ad accompagnare l’edizione di quest’anno, un nuovo evento parallelo: il Game Festival 2019, che consente ai giocatori di provare in anteprima una serie di demo di nuovi titoli attraverso Steam, per un periodo limitato di tempo.