Vodafone V-Baby Alert, dispositivo anti-abbandono

Filippo Vendrame,

Il recente obbligo per i genitori di dotarsi in auto di un dispositivo anti-abbandono da integrare nel seggiolino dei loro figli sotto i 4 anni ha causato un grande caos, soprattutto a causa della frettolosità con cui è arrivato l’obbligo e la contestuale mancanza di prodotti in commercio. In questo panorama, Vodafone ha annunciato il lancio di V-Baby Alert, un sofisticato dispositivo anti-abbandono pensato per garantire la sicurezza dei bambini a bordo.

Dispositivo che potrà essere acquistato online o nei negozi Vodafone anche dai non clienti dell’operatore.

V-Baby Alert, come funziona

Tanta tecnologia ma anche grande semplicità. V-Baby Alert è composto da un cuscino smart che si collega via Bluetooth a un dispositivo connesso sfruttando la V-Sim di Vodafone. Questo dispositivo è dotato di un GPS e di un accelerometro in grado di rilevare quando la macchina è ferma o in movimento e la sua posizione.

V-Baby Alert, grazie alla sua natura connessa, funziona sempre anche quando non è presente uno smartphone. Nel caso in cui il contatto principale avesse il telefono spento o non a portata di mano, il sistema di avviso multiplo avverte in automatico altri cinque contatti configurati.

Dunque, nel caso l’auto si fermi e non si muova da più di 10 minuti ed il cuscino smart rilevi che il bambino è ancora seduto sul seggiolino, il dispositivo, grazie alla V-SIM, invia automaticamente una notifica al contatto principale. Nel caso non si tratti di una situazione rischiosa, il contatto potrà interrompere l’allarme attraverso l’applicazione. Se l’allarme non sarà disattivato, V-Baby Alert farà partire una chiamata. Se il contatto non dovesse rispondere, il dispositivo contatterà fino a cinque contatti di emergenza configurati nell’app inviando loro la posizione dell’auto. Per ognuno il server effettua tre tentativi di contatto (due chiamate e un SMS) in modo che qualcuno possa intervenire tempestivamente.

Vodafone V-Baby Alert è acquistabile a 99 euro e con 6 mesi di servizio inclusi, a seguire 1 euro al mese con addebito su credito telefonico per i clienti Vodafone o su carte di credito per i clienti non Vodafone. Inoltre, solo per i clienti Vodafone che volessero rateizzare il contributo iniziale è disponibile al costo mensile di 3,99 euro per 24 mesi, con dispositivo e servizi inclusi.