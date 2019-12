Surface Neo e Duo con fotocamera multispettrale?

Filippo Vendrame,

Microsoft ad inizio ottobre ha presentato gli innovativi Surface Neo e Surface Duo, due dispositivi dual screen, il primo dotato del sistema operativo Windows 10X ed il secondo della piattaforma Android. Entrambi questi prodotti arriveranno solamente tra un anno e quindi molto non è stato ancora detto. In particolare, la casa di Redmond non ha detto quasi nulla sul comparto fotografico di questi nuovi Surface.

Un indizio su questo punto potrebbe arrivare da un nuovo brevetto della società intitolato “OBJECT RECOGNITION USING DEPTH AND MULTI-SPECTRAL CAMERA” che stato depositato a maggio ma è stato pubblicato solo il 12 dicembre. Un brevetto alquanto interessante in quanto parla apertamente di una fotocamera multispettrale. Si tratterebbe, dunque, di una fotocamera in grado di rilevare la profondità.

Più nello specifico, il brevetto parla di una fotocamera in grado di produrre immagini in cui ad ogni pixel viene attribuita una profondità ed il tipo di spettro.

Quanto la fotocamera sarà poi in grado di rilevare, sarà successivamente elaborato attraverso algoritmi ML che permetteranno di riconoscere quanto inquadrato.

Un brevetto decisamente interessante sebbene potrebbe non trovare mai applicazione. Come tutti i brevetti, infatti, trattasi di idee e progetti che a volte trovano applicazione pratica ma altre volte vengono messi nel cassetto.

Tuttavia, Microsoft a suo tempo aveva promesso che la fotocamera dei suoi Surface Neo e Duo sarebba stata particolarmente avanzata. Dunque, che questo brevetto possa in qualche modo centrare è possibile.

Se ne saprà comunque di più nel corso dei prossimi mesi quando sicuramente emergeranno maggiori dettagli su questi prodotti Microsoft.