AirPods e AirPods Pro: arriva un nuovo firmware

Marco Grigis,

AirPods e AirPods Pro, le cuffie di Apple ormai un vero e proprio successo sul mercato, ricevono un aggiornamento del loro firmware. È quanto conferma AppleInsider, nel sottolineare come il gruppo di Cupertino stia distribuendo la build 2C54 per la sua linea di auricolari. Al momento, tuttavia, non è dato sapere quali siano i cambiamenti di questo upgrade.

All’utente non è chiesto nessun passaggio per poter aggiornare il firmware delle cuffie AirPods: l’upgrade avverrà in modo automatico, non appena il download risulterà disponibile. Per la prima volta, tuttavia, il gruppo di Cupertino riunisce AirPods e AirPods Pro sotto la stessa build – la 2C54 – anziché fornirne due separate.

A differenza dei suoi sistemi operativi, come iOS o macOS, Apple non pubblica delle note di rilascio per il firmware dei suoi accessori, quindi non è ben chiaro quali siano le modifiche – oppure i miglioramenti – apportati con questa build. Gli utenti che hanno già avuto la possibilità di effettuare l’upgrade non svelano novità di sorta, di conseguenza potrebbe trattarsi di un semplice intervento per incrementare le performance o rimuovere qualche bug.

Così come già accennato, e come ricordato da AppleInsider, non esiste alcun meccanismo per forzare l’upgrade. Non appena si collegheranno gli auricolari a un iPhone o un iPad abbinati, l’aggiornamento verrà eseguito in modo automatico, se disponibile sul dispositivi. In ogni caso, è necessario che le cuffie siano inserite nel loro case e, se quest’ultimo è in versione wireless, che si trovi sufficientemente vicino al device per abilitare l’avvio della ricarica. L’operazione dovrebbe richiedere davvero pochissimi istanti, poiché la build in questione risulterebbe molto leggera sia in termini di megabyte che di carico sulle unità di calcolo degli accessori.