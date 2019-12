Motorola Razr con eSIM in Italia con TIM

Luca Colantuoni,

Motorola ha riportato sul mercato il famoso telefono a conchiglia del 2004, ma il nuovo Razr è ovviamente un erede tecnologicamente più avanzato. Si tratta infatti di uno smartphone pieghevole con schermo OLED flessibile che unisce le due metà. Gli utenti italiani potranno acquistarlo da gennaio tramite TIM.

L’operatore telefonico è il primo in Italia e uno dei primi in Europa a lanciare il Motorola Razr con eSIM. Come anticipato un mese fa, la SIM virtuale è integrata nel dispositivo, per cui non occorre più la tradizionale card di plastica. L’attivazione avviene tramite codice QR e i costi sono gli stessi. La eSIM semplifica il passaggio da un operatore all’altro, ma eventualmente è possibile richiedere la sostituzione con la SIM fisica presso i punti vendita TIM. Il Motorola Razr può essere acquistato ad un prezzo di 1.599,00 euro oppure a rate (39,00 per 30 mesi con contributo iniziale di 299,00 euro).

Lo smartphone pieghevole possiede un telaio in acciaio inossidabile e un rivestimento che garantisce il funzionamento anche in presenza di schizzi d’acqua. Lo schermo principale pOLED ha una diagonale di 6,2 pollici (2142×876 pixel). Quello esterno gOLED da 2,7 pollici (800×600 pixel) viene utilizzato per mostrare alcune informazioni, come data, ora e notifiche.

Il notch ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.0) e la capsula auricolare. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore da 16 megapixel (f/1.7) con flash dual LED, altoparlante, quattro microfoni, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C.

La batteria ha una capacità di 2.510 mAh e supporta la ricarica rapida da 15 Watt (TurboPower). Le dimensioni sono molto compatte: 172x72x6,99 millimetri (non piegato) e 94x72x14 millimetri (piegato), mentre il peso è 205 grammi. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock. Lo smartphone sarà disponibile solo nella colorazione Noir Black.