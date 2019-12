Samsung Galaxy S11, dettagli del sensore da 108 MP

Luca Colantuoni,

Il nuovo sensore fotografico che verrà probabilmente integrato nei futuri Galaxy S11 è stato annunciato a metà agosto. Samsung ha pubblicato un post sul sito ufficiale per illustrate in dettaglio le caratteristiche del sensore ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel, già utilizzato da Xiaomi nel suo Mi Note 10.

Il sensore è il primo al mondo con oltre 100 milioni di pixel che consente di scattare foto più nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Le immagini hanno un elevato dettaglio anche quando viene usato lo zoom o effettuato il cropping. Ciò perché il sensore ha una dimensione di 1/1.33 pollici e singoli pixel da 0,8 micrometri, quindi viene assorbita una quantità maggiore di luce in ambienti poco illuminati. Una delle tecnologie più importanti è denominata ISOCELL Plus. Gli ingegneri Samsung hanno isolato i pixel con una barriera fisica, in modo da ridurre al minimo le contaminazioni cromatiche (crosstalk) tra pixel adiacenti e incrementare la luce assorbita dai fotodiodi.

La seconda tecnologia, denominata Smart-ISO, consente al sensore di scegliere il livello di amplificazione del segnale in base alle condizioni di illuminazione. Invece di un unico valore ISO vengono impostati bassi ISO in presenza di luce forte e alti ISO alle basse luci, mantenendo al minimo il rumore.

La tecnologia Tetracell è la versione Samsung del noto pixel binning. Quattro pixel adiacenti sono uniti per ottenere un singolo pixel da 1,6 micrometri che cattura più luce, consentendo di scattare foto più nitide da 27 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione. L’autofocus Super PD (Phase Detection) consente infine di calcolare in maniera precisa la distanza del soggetto e ottimizzare la messa a fuoco.

Il sensore ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel dovrebbe essere integrato nei Galaxy S11e e S11, mentre per il Galaxy S11+ si prevede un sensore differente con la stessa risoluzione.