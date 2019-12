Huawei P Smart Pro, fotocamera pop-up da 16 MP

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato P Smart 2019, P Smart+ 2019 e P Smart Z, il produttore cinese ha aggiunto un quarto modello alla serie. Il nuovo Huawei P Smart Pro eredita alcuni elementi di design dagli altri smartphone, ma offre specifiche migliori, come le tre fotocamere posteriori. La fotocamera frontale pop-up è la stessa del P Smart Z, del quale potrebbe essere considerato un aggiornamento.

Huawei non specifica il tipo di materiale utilizzato per la cover, ma dovrebbe essere policarbonato, come negli altri modelli della serie. Il P Smart Pro possiede uno schermo Ultra FullView da 6,59 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 91% è stato principalmente ottenuto con l’uso di una fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel (f/2.0). Un meccanismo motorizzato spinge il modulo fuori dal bordo superiore. La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 710F, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità). Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiali si possono ottenere scatti nitidi anche in presenza di scarsa illuminazione. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione), la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a 40 ore di conversazione, 80 ore di riproduzione musicale e 9 ore di riproduzione video. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1. Il P Smart Pro è disponibile in vari paesi europei, ma al momento non può essere acquistato in Italia. Il prezzo dello smartphone è circa 330 euro.