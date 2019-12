Ebay: sino a 100 euro di sconto per le feste

Filippo Vendrame,

Ebay ha deciso di fare un regalo last minute per Natale. Grazie ad uno speciale coupon, gli utenti potranno ottenere uno sconto del 10% o sino a 100 euro su di una selezione di prodotti tech. I prodotti sono quelli elencati all’interno del sito della promozione. L’iniziativa è valida sino al prossimo 6 gennaio 2020. Sfruttare questa interessante opportunità è davvero molto facile. Tutto quello che si dovrà fare è inserire il coupon PITNAT19 nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento vero e proprio.

Ottenuta la riduzione di prezzo, gli utenti non dovranno fare altro che pagare con PayPal o carta di credito. Il buono sconto può essere riscattato una sola volta, se non diversamente specificato. Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto. Tanti i prodotti selezionati, compatibili con questa iniziativa di eBay. Per esempio, si menzionano lo Xiaomi Redmi Note 8, l’Apple iPhone 7, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro e tantissimi altri prodotti tech di varia natura.

Una vetrina promozionale tutta da scoprire per non perdere l’occasione di fare qualche buon affare. Per chi si fosse preso in ritardo sugli acquisti di Natale, l’iniziativa di eBay può risultare davvero interessante.

Maggiori informazioni direttamente su eBay.