Amazon: shopping da record a Natale

Filippo Vendrame,

Il Natale 2019 è stato all’insegna dei record per Amazon. Il colosso dell’ecommerce fa sapere che quest’anno sono stati ordinati miliardi di articoli e decine milioni di dispositivi Amazon a livello globale rispetto all’anno scorso. Alcuni dei prodotti più venduti durante questa stagione natalizia nel mondo sono stati: Echo Dot, Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, L.O.L. Surprise! Glitter Globe Bambole della serie Winter Disco, iRobot Roomba 675 Robot, HAUS LABORATORIES, Carhartt, AmazonBasics, e prodotti Champion. Le categorie più acquistate in Italia sono state Giocattoli, Casa, Libri e Telefonia Mobile con decine di milioni di articoli ordinati.

Amazon ha poi condiviso pure alcuni dati interessanti sull’andamento dello shopping natalizio. Per esempio, più persone hanno provato Prime in questa stagione di vacanze rispetto a qualsiasi anno precedente. Infatti, in una sola settimana, a livello globale, più di 5 milioni di nuovi clienti hanno iniziato la prova gratuita di Prime o hanno iniziato l’abbonamento a pagamento. Nel 2019, la rete di consegna dedicata per l’ultimo miglio di Amazon ha consegnato oltre 3,5 miliardi di pacchi ai clienti in tutto il mondo.

Durante le festività natalizie, il numero di articoli consegnati con consegna gratuita in un giorno e con Consegna Oggi dove disponibile, è quasi quadruplicato rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, rendendo questa stagione nataliazia la più veloce di sempre per i clienti Amazon. Gli articoli più popolari su Amazon.it e consegnati in un giorno o più velocemente in Italia durante il periodo natalizio feste sono stati: Echo Dot (3ª generazione), Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, FIFA 20, PlayStation 4, Echo Show 5, Auricolari Bluetooth 5.0 HOMSCAM Senza Fili.

Le prime 10 città in Italia che hanno spedito un ordine per il periodo natalizio a un punto di ritiro di Amazon Hub sono state Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Venezia, Firenze, Padova, Varese, Vicenza.

I clienti hanno interagito con Alexa a livelli record durante le vacanze di Natale per trovare ricette, trovare serie TV e film per le vacanze, accendere le luci natalizie e altro ancora. I clienti hanno chiesto ad Alexa ricette e consigli di cucina decine di milioni di volte durante le festività natalizie: Alexa ha contribuito a preparare leccornie, biscotti e cocktail. Alcune delle ricette più popolari in questa stagione delle vacanze includevano il Tacchino del Ringraziamento, i biscotti con gocce di cioccolato e il morbido purè di patate. I clienti hanno ricevuto centinaia di milioni di trilli di campanello e segnalazioni di movimento tramite Alexa in questa stagione natalizia generati dai cori natalizi, dagli autisti delle consegne e dagli ospiti delle feste.

Alexa ha aiutato ad accendere le luci delle vacanze decine di milioni di volte. Alexa ha aiutato i clienti a connettersi con la famiglia e gli amici vicini e lontani decine di milioni di volte in questa stagione di vacanze, attraverso videochiamate, messaggi e drop-in.

Il numero di clienti Prime che hanno provato la consegna di generi alimentari per la prima volta durante le festività è aumentato di oltre l’80% a livello globale. I clienti Prime hanno ordinato più del doppio del numero di prodotti alimentari in questa stagione delle vacanze rispetto allo scorso anno. I clienti Prime si sono impegnati a fare una spesa sana e salutare durante la stagione natalizia. I prodotti più venduti nella categoria generi alimentari includono avocado, spinaci, mirtilli e pere.

Con miliardi di streaming in tutto il mondo, Amazon Music continua ad essere leader nell’ascolto della musica in streaming durante queste feste. In questa stagione, i clienti si sono divertiti con Prime Video e durante le feste i clienti Prime hanno guardato più Amazon Originals che mai.