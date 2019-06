Amazon Echo Show 5: lo smart display compatto

Di Flavio Piccioni, 24 Giugno 2019

Non è passato nemmeno un anno da quando Amazon ha lanciato i primi dispositivi Echo in Italia, e la dimostrazione del successo che Alexa sta avendo anche nel nostro paese ci viene dalla frequenza con cui l’azienda rilascia nuovi device sia sotto il proprio brand Echo che in partnership con altri produttori come Sonos e Bose. E dopo Echo Spot ed Echo Show ecco arrivare il terzo smart display ad ampliare ulteriormente la gamma di prodotti per la smart home. Vediamo quali sono state le nostre impressioni sul nuovo Echo Show 5.

Tutto su Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5: caratteristiche (↑)

Come ormai tradizione per i device della famiglia Echo, all’interno della confezione di Echo Show 5 troviamo solo il dispositivo e un alimentatore di rete da 15 Watt.

Le dimensioni di Echo Show 5 sono di 148*86x73mm, ed il peso è di 410 grammi. Sulla parte anteriore troviamo il display da 5,5” con risoluzione 960×480 e la fotocamera da 1MP con registrazione video in HD; in alto sono posizionati due microfoni a lungo raggio, i tasti volume, il tasto per disattivare microfono e la videocamera e lo slide per un copritelecamera fisico; sul retro abbiamo la porta di alimentazione, l’uscita audio jack da 3,5mm e una porta microUSB.

All’interno di Echo Show c’è un singolo altoparlante da 42mm con potenza di 4 Watt, mentre il sistema è spinto da un processore Mediatek MT8163. Le connettività includono il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band e il Bluetooth 4.2 che, come per gli altri device Echo, può essere usato per trasmettere l’audio ad un sistema esterno o per utilizzare Echo Show 5 come speaker collegato ad uno smartphone. Il software è lo stesso già visto su Echo Show, ovvero una variante di Fire OS basato su Android.

Amazon Echo Show 5: prezzo (↑)

Echo Show è disponibile su Amazon, in colorazione bianca o nera, al prezzo di €89,99. Al momento sono presenti anche dei bundle che aggiungono una Amazon Smart Plug o un Videocitofono Ring al prezzo rispettivamente di €104,98 e €238,99. Disponibile anche un supporto regolabile con aggancio magnetico al prezzo di €19,99.

Amazon Echo Show 5: recensione (↑)

A primo acchito si potrebbe pensare che Echo Show 5 sia semplicemente un piccolo Echo Show, e se in parte questo è vero in realtà Amazon ha lavorato per rendere l’esperienza d’uso più adatta a quella di un display di dimensioni più ridotte.

La prima configurazione segue sempre la procedura che già conosciamo: seguendo i vari step mostrati a schermo dobbiamo collegarci al WiFi di casa, inserire le nostre credenziali Amazon, e il device è pronto per l’utilizzo.

Al centro di Echo Show 5, come di ogni dispositivo Echo, c’è Alexa, che mantiene tutte le funzioni che siamo abituati ad usare da diversi mesi. Possiamo chiedere ad Alexa di rispondere ad alcune domande, di riprodurre una playlist musicale o una radio, di ascoltare (con contributo video se la skill lo prevede) le ultime notizie o le previsioni del tempo, di gestire la nostra smart home e molto altro. Essendo dotato di uno schermo, Echo Show 5 può anche riprodurre video da Amazon Prime Video, clip da Vevo o da altre fonti, mostrarci gustose ricette o le immagini di una videocamera di sorveglianza. Presente anche la funzione drop-in per comunicare con altri device Echo in casa e la possibilità di effettuare videochiamate sia tramite la piattaforma Alexa che via Skype.

Date le sue dimensioni ridotte, fra le posizioni ideali di Echo Show 5 c’è sicuramente la camera da letto, e proprio per questo è stato previsto di visualizzare l’orologio con una moltitudine di quadranti possibili, sia digitali che analogici e con diversi sfondi customizzabili anche con foto personali precedentemente caricate su Amazon Photos. Interessante la funzione di simulatore d’alba, che fa aumentare gradualmente la luminosità del display di Echo Show 5 nei minuti precedenti la sveglia in modo da rendere il risveglio più naturale.

E proprio per il probabile posizionamento di Echo Show 5 in camera da letto, Amazon ha scelto di integrare un copriobiettivo fisico in aggiunta al tasto di disattivazione di microfoni e telecamera, così che possiamo mantenere la nostra privacy spostando lo slider, tranquilli che la telecamera non possa essere in grado di inquadrare niente.

Come per Echo Show ed Echo Spot è possibile fare un swipe dall’alto per accedere ad una serie di impostazioni del dispositivo, ma Echo Show 5 presenta anche la possibilità di fare un swipe dal bordo destro del display per accedere a tutta una serie di operazioni frequenti e per controllare i dispositivi della nostra smart home. Sicuramente una interfaccia grafica più semplice e intuitiva da utilizzare e che sfrutta in modo ottimale la forma e le dimensioni del display.

La resa audio è superiore a quelle che erano le nostra aspettative: con un singolo altoparlante da 4 Watt la resa è decisamente buona, soprattutto dopo aver regolato l’equalizzatore di frequenza dalle impostazioni, e sebbene non siamo ai livelli di un Echo o di un Echo Plus possiamo dire che la resa musicale è più che sufficiente per una stanza di dimensioni medio-piccole.

Una nostra perplessità sta nella sovrapposizione fra Echo Show 5 ed Echo Spot, due prodotti dalle caratteristiche e destinazioni d’uso simili, il primo con un display di dimensioni e qualità superiori, il secondo con un design certamente più compatto e originale. Senza dubbio una maggiore scelta per l’utente che adesso può optare per il prodotto che meglio si adatta alla propria casa.

In conclusione possiamo dire di essere rimasti molto soddisfatti del nuovo Echo Show 5; il design gradevole e le dimensioni compatte lo rendono ideale per ogni posizione sebbene l’habitat naturale sia probabilmente la camera da letto, e il display è comunque sufficientemente ampio per visualizzare le informazioni di Alexa e guardare le ultime notizie al risveglio; ed il prezzo alla portata di tutti aiuterà sicuramente Amazon a raggiungere l’obiettivo di portare Alexa in ogni casa.