Apple Watch Series 5: presto in versione rossa?

Marco Grigis,

Apple Watch Series 5, il nuovo smartwatch di Apple, potrebbe presto giungere sul mercato anche in colorazione rossa. Il gruppo di Cupertino, infatti, starebbe pensando di estendere la sua iniziativa (PRODUCT)RED anche al famoso orologio digitale, anche su richiesta degli stessi utenti. Così come evidente anche da numerose discussioni sui social network, da tempo gli appassionati della mela morsicata richiedono una versione rossa del dispositivo.

Così come ampiamente noto, (PRODUCT)RED è l’iniziativa che Apple porta avanti da anni, per raccogliere denaro in favore del Global Fund e per la lotta all’AIDS. Parte dei proventi di tutti i dispositivi rossi venduti dal gruppo californiano – da iPhone a iPod Touch – vengono infatti destinati a questo scopo, tanto che la mela morsicata è l’azienda che ha più contribuito alla causa: sono oltre 200 i milioni donati. Presto anche Apple Watch si unirà a questa lineup.

Secondo quanto riferito da MacRumors, sulla base di alcune indiscrezioni riferite dal blog francese WatchGeneration, dei riferimenti ad Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED sarebbero apparsi all’interno di una pagina del sito ufficiale dell’azienda, per poi essere rapidamente rimossi. Al momento, però, non vi sono sufficienti conferme a questo rumor, in mancanza di screenshot o altre prove.

Non è dato sapere quando l’orologio rosso verrà lanciato, considerato come i piani di Apple per il 2020 non siano al momento chiari. Nel primo trimestre dell’anno, tuttavia, l’azienda potrebbe presentare i nuovi iPad Pro e i rinnovati iPhone SE 2: l’occasione potrebbe essere quindi perfetta anche per un refresh di Apple Watch. Non resta che attendere, di conseguenza, delle conferme più solide dalle parti di Apple Park.