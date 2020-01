CES 2020, presentato lo smartwatch Diesel Fadelite

Matteo Tontini,

In occasione del CES 2020 di Las Vegas, Fossil ha presentato un nuovo smartwatch colorato e personalizzabile: Diesel Fadelite, dotato di tecnologia Wear OS di Google (il gruppo texano è stato acquisito da BiG lo scorso anno) e della piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100. È caratterizzato da una cassa da 43 mm in nylon rigido che garantisce resistenza, una parziale impermeabilità e leggerezza.

Diesel Fadelite possiede l’innovativo quadrante Globe, rappresentato da una sfera che può essere girata con un semplice tocco: in questo modo, l’utente può visualizzare due fusi orari oppure attivare gli effetti meteorologici (per esempio i fulmini) in base alla posizione fornita dal GPS. Chiaramente è predisposto di tante watchface personalizzabili e arriva sul mercato in quattro colorazioni: rosso sfumato in nero, nero sfumato in trasparente, blu sfumato in trasparente e completamente trasparente con cassa iridescente.

Si tratta di uno smartwatch ovviamente ottimo per chi pratica sport, dotato di un cardiofrequenzimetro posto a contatto con il polso e dell’accesso a Google Fit per il tracciamento delle attività. Diesel Fadelite si può connettere allo smartphone tramite Bluetooth e consente di effettuare pagamenti contactless tramite Google Pay, potendo inoltre contare sui benefici di Assistente Google.

A completare il pacchetto: 4 GB di storage, 512 MB di RAM e la ricarica rapida della batteria. Diesel Fadelite sarà disponibile dal prossimo marzo al prezzo di 279 euro e potrà essere acquistato sia nei negozi autorizzati che presso il sito ufficiale del brand.

In sostanza, Fossil sembra aver messo da parte lo stile post-industriale steampunk dei wearable On Axial, almeno momentaneamente, per concentrarsi su un orologio più dinamico adatto a uomini e donne – in particolare a coloro che praticano attività su base quotidiana.