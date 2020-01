Samsung Pass: l’icona è simile a Face ID di Apple

Marco Grigis,

La presentazione al CES 2020 delle novità per Samsung Pass, il servizio di autenticazione smart del gruppo sudcoreano, è diventata virale sui social network. Non solo per le interessanti novità presentate, ma anche per una coincidenza che ha legato la stessa Samsung al rivale Apple. Così come molti hanno fatto notare, una delle icone usate dal colosso per presentare il servizio ricorda da vicino quella di Face ID, il sistema di scansione del volto della mela morsicata.

L’icona in questione, rilanciata numerosissime volte sulle piattaforme Twitter e Facebook, è stata scelta da Samsung proprio per illustrare i suoi nuovi servizi per l’identificazione biometrica del volto. La grafica scelta vede un riquadro dove, all’interno, è compreso un viso stilizzato: il risultato, però, appare molto simile all’icona che Apple usa da anni per identificare Face ID.

Lo stile scelto da Cupertino è tutto fuorché casuale: si tratta, come facile intuire, di un’evoluzione dell’icona usata per il Finder di macOS, impiegata dal gruppo sin dagli anni ’80. Si tratta, di conseguenza, di un elemento grafico estremamente riconoscibile, che gli utenti – anche fra coloro che non utilizzano prodotti Apple – riconducono automaticamente al gruppo californiano. Non è dato sapere, di conseguenza, perché Samsung abbia optato per una soluzione così affine.

The Verge ha tentato di avanzare alcune ipotesi, tra cui il possibile impiego di un’icona per errore durante la presentazione, tuttavia al momento non giungono risposte precise dalle parti di Samsung. Nemmeno Apple ha voluto commentare l’accaduto, così come sua consuetudine, quindi è difficile prevedere se la questione avrà strascichi in futuro. La società di Apple Park è nota per la difesa strenua della sua proprietà intellettuale: l’icona di Face ID è infatti un marchio che il gruppo ha sottoposto a registrazione.