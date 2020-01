CES 2020: Skagen Falster 3, smartwatch con Wear OS

Luca Colantuoni,

Tra i numerosi prodotti annunciati al CES 2020 di Las Vegas c’è spazio anche per gli smartwatch. Uno dei modelli più interessanti è il nuovo Skagen Falster 3 con sistema operativo Google Wear OS. Il successore del Falster 2, presentato all’IFA 2018 di Berlino, viene offerto in quattro versioni, una delle quali in collaborazione con X by Kygo, marchio di cuffie e altoparlanti creato dal DJ, cantautore e produttore discografico Kygo.

Il Falster 3 possiede una cassa in acciaio inossidabile con diametro di 42 millimetri che resiste in acqua fino a 30 metri di profondità. I cinturini intercambiabili da 22 millimetri sono in silicone mesh, pelle e metallo. Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 1,3 pollici (328 ppi). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Sono inoltre presenti GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, altoparlante, microfono, cardiofrequenzimetro, altimetro, giroscopio, accelerometro e sensore di luce ambientale. La batteria supporta la ricarica rapida e wireless.

Altoparlante e microfono possono essere sfruttati per ricevere/effettuare chiamate da smartphone Android e iOS o per interagire con Google Assistant. È possibile anche utilizzare Google Traduttore, riprodurre brani musicali (l’app Spotify è preinstallata) e ovviamente ricevere le notifiche. Il chip NFC consente invece di utilizzare il servizio Google Pay.

Il tracciamento dei vari parametri fitness avviene mediante Google Fit. Tra le app disponibili c’è anche Cardiogram, con la quale è possibile monitorare il battito cardiaco durante la giornata. Non mancano i quadranti personalizzabili, tra cui quello a marchio X by Kygo. L’utente può scegliere quattro modalità per la batteria, in modo da incrementare l’autonomia. Skagen Falster 3 può essere acquistato ad un prezzo di 299 euro.