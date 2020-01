Apple TV+ conquista il suo primo premio

Marco Grigis,

Primi riconoscimenti ufficiali per Apple TV+, il servizio di streaming di Apple. Dopo le nomination ai Golden Globe, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tra le contendenti come Migliore Attrice in una Serie Drammatica, la piattaforma conquista il suo primo premio ufficiale. La produzione in questione è proprio “The Morning Show”, dove le già citate Aniston e Witherspoon occupano i ruoli di protagoniste. Ai Critics Choice Awards, infatti, Billy Crudup si assicura il riconoscimento per Miglior Attore non Protagonista in una Serie Drammatica, per la sua interpretazione del cinico Cory Ellison.

Si tratta di un riconoscimento importante per la società di Cupertino, e per lo stesso Crudup, considerando come i battenti di Apple TV+ siano stati aperti da pochissimo. Il servizio è infatti partito lo scorso primo novembre, con “The Morning Show” proprio come serie di punta, e in poco più di due mesi è già riuscito a conquistare i favori della critica. Molto deve essere ancora fatto per combattere ad armi pari con i competitor, considerando come il catalogo targato mela morsicata sia ancora abbastanza esiguo, ma Apple ha dalla propria la forza del prezzo: 4.99 euro al mese.

“The Morning Show” ha segnato il ritorno di Jennifer Aniston a una serie televisiva: dopo la fine di “Friends”, la sitcom che l’ha famosa in tutto il mondo, l’attrice si è concentrata soprattutto sul cinema. Lo show racconta le vicende della redazione di un programma mattutino di notizie, nel bel mezzo degli scandali delle molestie sessuali del MeToo. Crudup interpreta un dirigente scaltro e cinico, pronto a rivoluzionare le sorti della trasmissione. La produzione Apple è già stata rinnovata per una seconda stagione.