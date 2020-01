OnePlus svela lo schermo OLED da 120 Hz

Luca Colantuoni,

Come promesso, il produttore ha annunciato il nuovo Fluid Display OLED con refresh rate di 120 Hz durante un evento organizzato in Cina. Anche non citato espressamente, questo schermo dovrebbe essere utilizzato per il OnePlus 8 Pro. Non è chiaro invece se il OnePlus 8 conserverà il pannello da 90 Hz della serie OnePlus 7T.

Il nuovo display OLED con risoluzione Quad HD+ o 2K+ è il risultato finale del lavoro effettuato dagli ingegneri della divisione R&D, in collaborazione con Samsung Display. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz non è una novità assoluta, in quanto già offerta dagli ASUS ROG Phone 2 e Razer Phone 2, ma il One Plus 8 Pro non sarà un gaming phone. Il produttore cinese ha sviluppato varie tecnologie per offrire il massimo in termini di fluidità, accuratezza e comfort di utilizzo.

Il display ha un touch sampling rate di 240 Hz, 4.096 livelli di luminosità e supporta ovviamente lo standard HDR10+. È stata inoltre migliorata la fedeltà cromatica. Il valore JNCD (Just Noticeable Color Difference) inferiore a 0,8 significa che le variazioni di colore sono invisibili a occhio nudo. OnePlus ha integrato un chip MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) che aggiunge i frame ai video per portare la frequenza di refresh a 120 Hz e quindi ridurre il motion blur.

Il produttore cinese ha parlato anche di Smooth Chain, indicando tempi di risposta al touch inferiori rispetto alla concorrenza. Chiaramente sarà possibile impostare la frequenza standard di 60 Hz, in modo da evitare un eccessivo consumo della batteria. OnePlus ha tuttavia implementato nuovo algoritmi di risparmio energetico. Ulteriori dettagli verranno sicuramente divulgati nei prossimi giorni.