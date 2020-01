Smart Battery Case: Apple avvia la sostituzione

Marco Grigis,

Apple ha deciso di avviare un piano di sostituzione per gli Smart Battery Case, le custodie per smartphone dotate di batteria aggiuntiva, relativi alle linee iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. A quanto pare, alcuni esemplari sarebbero affetti da problematiche di ricarica.

Secondo quanto riferito dal gruppo di Cupertino, alcuni Smart Battery Case potrebbero manifestare dei comportamenti anomali quando collegati a una fonte di energia. Alcune custodie potrebbero avviare un ciclo di carica a intermittenza, altre potrebbero semplicemente non alimentarsi. Apple ha confermato come il malfunzionamento non rappresenti un pericolo per la sicurezza degli utenti, in ogni caso provvederà alla sostituzione dell’accessorio in modo completamente gratuito.

Gli esemplari inclusi nel piano di sostituzione a costo zero sono stati prodotti tra il gennaio del 2019 e l’ottobre dello stesso anno. Per accedere alla relativa assistenza, è necessario fissare un appuntamento presso l’Apple Store di propria preferenza o, in alternativa, affidarsi a un centro di riparazione autorizzato dalla stessa società di Cupertino.

Il programma di sostituzione sarà garantito per due anni dalla data di acquisto dell’accessorio. Gli Smart Battery Case recuperati saranno quindi smaltiti da Apple in modo ecosostenibile, così da ridurre il più possibile l’impatto ambientale e recuperare eventuali componenti preziose.

Gli Smart Battery Case sono degli strumenti molto popolari fra gli appassionati della linea iPhone. Si tratta, infatti, dell’accessorio ideale per tutti coloro che necessitano di un’estesa autonomia delle batterie dello smartphone, il tutto con una custodia dal profilo leggermente più grande rispetto allo spessore tipico di iPhone. Il case è venduto da Apple, e dai rivenditori autorizzati, a un prezzo di circa 149 euro, a seconda della versione prescelta.