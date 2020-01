Apple registra un nuovo MacBook all’EEC

Marco Grigis,

Un nuovo MacBook potrebbe presto aggiungersi alla lineup dei laptop di Apple. Il gruppo di Cupertino ha infatti registrato un nuovo modello all’Eurasian Economic Commission (EEC), tuttavia le caratteristiche del dispositivo rimangono al momento ignote. Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, aggiornato per includere la nuova tastiera già vista su MacBook Pro da 16 pollici.

Le registrazioni all’Eurasian Economic Commission – l’ente che si occupa dell’approvazione per l’immissione di nuovi prodotti sui mercati di Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia – sono da qualche tempo predittive delle strategie di Apple. La società di Cupertino deve infatti sottoporre i propri device con largo anticipo e il processo, sebbene non vengano svelate nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti, è pubblicamente consultabile.

Apple ha registrato ieri un nuovo Mac con numero di modello A2289, probabilmente un MacBook poiché descritto come “Mac portatile compatibile con macOS Catalina”. Così come già anticipato, secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un nuovo MacBook Pro da 13 pollici – oppure da 14 pollici, se Apple dovesse adottare le stesse tecnologie edge-to-edge del modello da 16 – aggiornato alla nuova tastiera lanciata pochi mesi fa.

Un simile MacBook Pro potrebbe rappresentare una grande attrattiva per gli utenti, considerando il successo dell’edizione da 16 pollici e il ritorno a una tastiera con meccanismo “a forbici”, estremamente gradita dall’utenza e teoricamente priva delle problematiche incontrate da Apple negli ultimi anni con l’alternativa “a farfalla”.

Contestualmente, la documentazione mostra anche l’esistenza di un modello chiamato A2304: dovrebbe semplicemente essere il Mac Pro in modalità rack già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda di Apple Park, al momento non ancora ufficialmente in vendita.