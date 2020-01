Elon Musk: “Le Tesla presto parleranno coi pedoni”

Matteo Tontini,

Secondo quanto dichiarato dal visionario imprenditore Elon Musk, le auto Tesla saranno “presto” in grado di parlare con i pedoni vicini. In un tweet in cui viene annunciata la funzionalità, il CEO ha condiviso una breve clip di una Model 3 che diffonde un flusso audio nell’ambiente circostante.

Nel cinguettio, Musk afferma: “Le Tesla presto parleranno alle persone, se vorrete. Questo è reale.”

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Musk ha fornito pochi dettagli sulla feature appena annunciata, ma potrebbe funzionare grazie all’altoparlante installato sulla Model 3 per il generatore di rumore per i pedoni, o all’impianto stereo della vettura (visto che nel video l’auto ha i finestrini abbassati).

Lo specifico messaggio audio riprodotto nella clip fa venire in mente il piano generale di Musk di far finalmente funzionare tutte le auto Tesla come taxi con guida autonoma, che guadagnino denaro per i loro proprietari anche se non sono bordo. In questa visione di totale autonomia, non ci sarebbe bisogno di un autista che inviti i passeggeri a salire sul taxi perché la macchina stessa può dire alla gente di “salire”.

La funzione, oltre a informare i pedoni della propria presenza, potrebbe fungere da deterrente per chiunque stia per compiere atti vandalici sulla vettura. Il tweet di Musk dice di aspettarsi “presto” la nuova funzionalità, ma è sempre bene prendere le promesse dell’imprenditore con le pinze. Il CEO di Tesla aveva promesso nel 2016 di mostrare una Tesla che completasse il tragitto da Los Angeles a New York in autonomia, ma i piani sono stati sospesi nel 2018 e, di fatto, quel viaggio deve ancora tenersi.