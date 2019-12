Elon Musk: Disney+ arriverà sulle Tesla

Filippo Vendrame,

Disney+ arriverà sulle Tesla. L’informazione arriva direttamente da Elon Musk che ha risposto su questo argomento ad un utente su Twitter. Come noto, con l’arrivo della versione 10 del software delle sue auto elettriche, Tesla ha introdotto la modalità “Tesla Theater” (Modalità teatro) che permette di accedere ad una selezione di servizi in streaming come YouTube e Netflix, da utilizzare ad auto ferma, magari per passare il tempo mentre si ricarica ad un Superharger.

Elon Musk sottolinea che Disney+ arriverà prossimamente. Questo significa che attraverso un futuro aggiornamento del software delle auto, questa nuova opzione di intrattenimento potrebbe essere implementata. Per i possessori di un’auto elettrica americana trattasi sicuramente di una buona notizia. Grazie all’accesso a questa nuova piattaforma di streaming televisivo potranno disporre di un “canale” di intrattenimento ulteriore.

Il tutto, all’interno di un sistema infotelematico che sempre di più sta offrendo soluzioni interessanti per far passare velocemente il tempo alle persone mentre stanno ricaricando. Si ricorda, ad esempio, Tesla Arcade, cioè una selezione di mini giochi in stile “retrò”, perfetti per una decina di minuti di relax.

E per chi ha progettato di rimanere in sosta per un lasso di tempo più lungo c’è la Camp Mode che oltre a permettere l’esecuzione dei sistemi di intrattenimento, consente di mantenere costante la temperatura interna dell’auto e la sua illuminazione.

Le Tesla, dunque, grazie a questi continui aggiornamenti software non solo ottimizzano le prestazioni ma anche il comfort di bordo. Trattasi dell’ennesimo esempio di come sia possibile migliorare costantemente un’auto grazie ai servizi connessi che permettono di ricevere dal costruttore aggiornamenti OTA, proprio come succede sugli smartphone.