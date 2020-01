iPhone SE 2: arriva una variante con Face ID?

Marco Grigis,

Apple potrebbe puntare su un doppio lancio per iPhone SE 2, lo smartphone mid-cost forse in arrivo la prossima primavera. Prendono infatti consistenza le indiscrezioni, apparse online la scorsa settimana, relative all’esistenza di una seconda versione dello smartphone. Quest’ultimo potrebbe incorporare uno schermo da 5.4 pollici ed essere compatibile con il riconoscimento facciale di Face ID.

L’indiscrezione proviene da MacOtakara, sulla base di alcune fonti raccolte nel corso del recente CES 2020. A quanto pare, Apple starebbe pensando a una seconda versione di iPhone SE 2, dall’estetica sempre simile a iPhone 8, ma aggiornato a uno schermo da 5.4 pollici e alla scansione del volto Face ID. Se così fosse, il display inserito nel dispositivo potrebbe risultare edge-to-edge e presentare una diagonale di poco inferiore a iPhone 11 Pro.

Al momento, le previsioni degli analisti si dividono. Per alcuni, il nuovo iPhone SE 2 da 5.4 pollici sarà l’unico smartphone presentato da Apple, per altri il gruppo potrebbe anche lanciare un’edizione classica da 5.4 pollici, dotata di un tradizionale pulsante Home con Touch ID. In ogni caso, entrambi i device potrebbero incorporare un chipset A13, lo stesso già incluso nelle attuali versioni degli iPhone 11.

Va sottolineato, così come spiega MacRumors, come Ming-Chi Kuo da tempo ritiene possibile il lancio di un iPhone da 5.4 pollici, più precisamente il prossimo settembre, in sostituzione dell’edizione da 5.7. Secondo la testata statunitense, di conseguenza, MacOtakara starebbe confermando questa edizione – ovvero iPhone 12 Pro – con iPhone SE 2. Difficile, almeno al momento, stabilire quale di queste previsioni sia la più affidabile: non resta che attendere nuove conferme dalle parti di Apple Park o, ancora, ulteriori indiscrezioni provenienti dai partner asiatici del gruppo.