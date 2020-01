Epic Games Store, giochi gratis per tutto il 2020

Matteo Tontini,

L’Epic Games Store ha intrapreso un percorso turbolento quando è stato lanciato nel 2018, perché ha cercato di ritagliarsi un posticino nei cuori degli utenti nonostante la concorrenza spietata. La sua insistenza sulle esclusive, e la sua relativa immaturità rispetto a uno store digitale di grosse dimensioni come Steam, ha portato i giocatori a muovere critiche nei suoi confronti. Il duro lavoro di Epic Games sta però dando i suoi frutti e la piattaforma condivide con i fan quanto di buono ha raccolto in questo primo anno. La società ha annunciato allora che continuerà a distribuire i giochi gratis settimanali per tutto il 2020.

Quando un titolo di Epic Games viene distribuito a costo zero, gli utenti hanno un periodo di tempo limitato per riscattarlo. Una volta fatto, il gioco sarà conservato per sempre nella loro libreria digitale. È chiaro che un’azienda in difficoltà non sceglierebbe mai di percorrere una strada del genere: come mostrano le ultime statistiche di Epic Games, la società è in crescita e ora vanta 108 milioni di utenti PC, che hanno speso collettivamente ben 680 milioni di dollari. In sostanza, il negozio ha vissuto un primo anno di vita più che positivo.

Nel complesso, i giocatori hanno speso un totale di 251 milioni di dollari in giochi di terze parti e DLC, mentre la stragrande maggioranza delle entrate è da attribuirsi al colosso di casa, Fortnite, che anche grazie all’evento del Buco Nero ha toccato picchi di popolarità davvero inimmaginabili. Tra gli altri giochi che hanno portato introiti alla società si annoverano Borderlands 3, The Division 2, Control, The Outer Worlds e World War Z, giusto per citarne qualcuno. Fino a oggi, l’Epic Games Store ha regalato 73 giochi nel 2019, ma il numero è destinato a crescere dal momento che continuerà il programma di titoli gratuiti per tutto il nuovo anno.