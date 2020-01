Huawei P40 Pro, render conferma sette fotocamere

Luca Colantuoni,

Huawei dovrebbe annunciare i nuovi top di gamma durante un evento organizzato a Parigi per il 26 marzo. Il noto Evan Blass ha condiviso su Twitter un nuovo render dello Huawei P40 Pro che conferma la presenza di cinque fotocamere posteriori, una della quali con zoom ottico 10x. Il sito 91mobiles.com afferma invece che il P40 Pro avrà quattro fotocamere posteriori. Secondo un altro leaker, il modello con cinque fotocamere si chiamerà P40 Pro Premium Edition.

Come spesso accade prima del debutto ufficiale di nuovi smartphone, le indiscrezioni che circolano online non sempre concordano su tutti gli aspetti. Il render visibile all’inizio dell’articolo potrebbe raffigurare lo Huawei P40 Pro oppure il P40 Pro Premium Edition. Le uniche differenze estetiche tra i due modelli dovrebbero essere il numero di fotocamere posteriori (quattro e cinque, rispettivamente) e la posizione del flash dual LED (in basso e in alto, rispettivamente). Il leaker @Rodent950 ha pubblicato su Twitter i render dei tre smartphone (c’è anche il P40 con tre fotocamere posteriori).

Il P40 Pro Premium Edition dovrebbe avere un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Si può vedere l’apertura di forma rettangolare in corrispondenza della lente che indica la presenza di una struttura a periscopio. Al centro del modulo fotografico si legge la scritta VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-4.0/18-240. Quindi l’ottica Leica offrirà una lunghezza focale equivalente tra 18 e 240 millimetri corrispondente ad uno zoom 13x. Per il P40 Pro si prevede invece uno zoom ottico 5x, sempre a periscopio. Tradizionale zoom ottico 3x per il P40.

Tutti i modelli dovrebbero avere due fotocamere frontali in-display, schermo OLED, processore Kirin 990 5G, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali in-display. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La cover del P40 Premium Edition potrebbe essere in ceramica.