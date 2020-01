Xbox One, Console Streaming arriva in Italia

Luca Colantuoni,

La funzionalità introdotta da Microsoft ad ottobre 2019 era disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’azienda di Redmond ha ora annunciato che Xbox Console Streaming può essere testata in tutti i paesi, tra cui l’Italia. Chiaramente è ancora in versione Preview e richiede l’iscrizione al programma Xbox Insider.

Il futuro del gaming è chiaramente lo streaming senza console (la stessa Microsoft ha avviato lo sviluppo di Project xCloud), ma la tradizionale modalità di gioco funzionerà ancora per molti anni. Xbox Console Streaming permette in pratica lo streaming tramite WiFi o rete mobile, ma è necessario avere una Xbox One, sulla quale sono istallati i giochi acquistati dall’utente o accessibili con l’abbonamento Xbox Game Pass.

Essendo una versione preliminare, Microsoft vuole prima apportare i necessari miglioramenti con l’aiuto degli Xbox Insider. Il primo passo è dunque installare sulla console l’app Xbox Insider Hub e scegliere uno degli “anelli” per ricevere la preview. Si deve quindi scaricare l’app Xbox Game Streaming (Preview) dal Google Play Store e installarla sul dispositivo Android, effettuando il login con l’account Xbox. Altri requisiti minimi per smartphone o tablet sono Android 6.0 o versione successiva e almeno Bluetooth 4.0. Infine serve un controller Xbox con Bluetooth.

Durante la configurazione iniziale viene effettuato un test per verificare le prestazioni della connessione. Il funzionamento è garantito con NAT aperto o moderato, almeno 4,75 Mbps in upload (consigliati 9 Mbps), latenza di 125 millisecondi (consigliati 60 millisecondi) e console in modalità instant-on. Al momento non è possibile giocare con i titoli Xbox e Xbox 360, ma il supporto potrebbe essere aggiunto in seguito.