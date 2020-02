Apple TV sbarca su alcune smart TV LG

Marco Grigis,

Apple TV, la piattaforma video integrata di Apple, sbarca su alcune smart TV del gruppo LG. È la stessa LG Electronics ad annunciarlo in un comunicato: a partire da oggi, il servizio sarà disponibile in oltre 80 Paesi, con l’applicazione ufficiale per i televisori compatibili della gabba 2019 e per le smart TV presentate al CES 2020. L’accesso al software sarà inoltre facilmente accessibile grazie a LG Home Launcher.

L’esperienza di Apple TV sui televisori smart di LG è completa e soddisfacente. Grazie all’apposita applicazione, dall’estetica esattamente identica alla versione già disponibile sui set-top box di Cupertino, gli utenti potranno approfittare di un ambiente integrato per tutte le loro necessità video. Sarà possibile abbonarsi ai canali offerti da Apple TV, in quei Paesi dove il servizio è attivo, oppure approfittare dei contenuti già disponibili nella propria libreria iTunes, dove sarà anche possibile procedere all’acquisto o al noleggio di oltre 100.000 titoli. Il tutto con pochi click, grazie al Magic Remote LG.

Non è però tutto, poiché ovviamente l’applicazione di Apple TV comprendere anche la piattaforma di streaming Apple TV+ che, per 4.99 euro, permette di approfittare delle serie esclusive Apple, come “The Morning Show”.

I televisori LG della gamma 2019 supporteranno anche AirPlay 2, il sistema di streaming domestico targato mela morsicata, che permette di mandare facilmente contenuti sul grande schermo di casa approfittando di iPhone, iPad o dei Mac. Vi sono poi delle funzioni aggiuntive garantite da HomeKit, come la possibilità di selezionare gli ingressi audio e video, controllare il volume, inviare comandi vocali con Siri e molto altro ancora.

Tra i televisori compatibili con Apple TV, HomeKit e AirPlay 2, si elencano tutti gli OLED 2019 di LG, NanoCell TV delle serie SM9X e SM8X, mentre a fine mese questi servizi appariranno anche sui televisori UHD della serie UM7X. Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company, ha così commentato:

LG continua a offrire la migliore esperienza di home entertainment attraverso innovazioni tecnologiche volte a supportare una visione di alta qualità e la semplicità di utilizzo per l’utente. Portando le app Apple TV e Apple TV+ su un numero sempre maggiore di TV, dimostriamo ancora una volta la nostra determinazione a soddisfare le esigenze dei consumatori e portare valore aggiunto ai nostri prodotti.