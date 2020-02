Hisense dedica a RaiPlay un tasto nei telecomandi

Matteo Tontini,

Chiunque abbia una smart TV, probabilmente ha scaricato numerose app per lo streaming di video come Netflix, Prime Video e Apple TV+. Sono tuttavia servizi che necessitano la sottoscrizione di un abbonamento mensile, mentre altri offrono il proprio catalogo a costo zero, come Mediaset Play e RaiPlay. E a proposito dell’app di Rai, Hisense ha annunciato che i suoi televisori in commercio dal 2020 consentiranno l’accesso alla piattaforma in modo immediato.

Se, infatti, per usufruire di RaiPlay è necessario lanciare il servizio dopo averlo selezionato dal menu principale, grazie a Hisense si potrà contare sul tasto dedicato sui telecomandi. Quelli di Hisense sono i primi televisori in assoluto a offrire un pulsante per il servizio Rai, che permette di accedere alle reti nazionali italiane via streaming (e contiene un discreto catalogo di contenuti on-demand).

Una soluzione già vista su molti televisori che includono tasti dedicati a Netflix e YouTube: a prescindere dall’attività in corso, basta schiacciare il tasto dedicato per lanciare l’applicazione di riferimento. Pertanto, che un utente stia guardando una serie su Prime Video o un film sul digitale terrestre, piuttosto che un documentario via satellite, gli basterà premere un tasto per accedere a tutta la programmazione di RaiPlay.

Non manca il supporto per il collegamento satellitare e per il digitale terrestre DVB-T2. La piattaforma digitale offre le dirette dei 14 canali Rai, nonché un catalogo di fiction, film, programmi televisivi, cartoni animati e documentari. Gli utenti hanno la possibilità di usufruire del servizio sia sui più grandi schermi dei televisori che su dispositivi mobile.