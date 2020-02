Google svela quanto ha generato YouTube nel 2019

Matteo Tontini,

Per la prima volta in quasi 15 anni, Google ha rivelato quanti soldi generano gli annunci pubblicitari ospitati su YouTube. Secondo quanto dichiarato dalla società, il noto aggregatore di video ha incassato quasi 5 miliardi di dollari dalla pubblicità negli ultimi tre mesi, un numero impressionante rivelato in occasione del primo resoconto sugli utili di Sundar Pichai, divenuto il CEO di Alphabet dopo che i co-fondatori Larry Page e Sergey Brin sono usciti di scena alla fine dello scorso anno.

Su base annuale, Google afferma che nel 2019 YouTube ha generato 15 miliardi di dollari e ha rappresentato circa il 10% di tutte le entrate della società. Questo significa che l’attività pubblicitaria di YouTube rende quasi un quinto di Facebook e oltre sei volte Twitch, piattaforma di Amazon.

Separatamente, Google ha rivelato che l’aggregatore di video ha oltre 20 milioni di abbonati alle sue offerte Premium (YouTube senza pubblicità) e Music Premium, oltre che 2 milioni di sottoscritti al suo servizio di pay-TV. Alphabet (azienda proprietaria di Google) afferma che i ricavi di questi prodotti sono raggruppati nella categoria “Altro”, che ha fatturato 5,3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre e include anche hardware come gli smartphone Pixel e i smart speaker Google Home. Ciò rende difficile valutare le entrate specifiche generate da ogni singolo prodotto di quella categoria.

Nel complesso, Alphabet ha fatturato 46 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2019, con un balzo del 17% rispetto al 2018. Secondo quanto dichiarato dalla società, sono stati registrati ben 10,7 miliardi di dollari di profitto. L’attività di ricerca di Google rimane la gallina dalle uova d’oro dell’impero tentacolare di Alphabet, avendo generato 27,2 miliardi di dollari nello scorso trimestre.