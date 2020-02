Coronavirus: LG e ZTE annullano gli eventi al MWC

Luca Colantuoni,

La GSMA, associazione che organizza l’evento di Barcellona, aveva confermato il regolare svolgimento del Mobile World Congress 2020, sottolineando di non aver ricevuto nessuna cancellazione a causa della diffusione del coronavirus. Arrivano invece le prime defezioni: LG e ZTE hanno comunicato che non parteciperanno alla manifestazione catalana.

La GSMA ha emesso un nuovo comunicato per elencare le nuove misure che sono state attuate per mitigare la diffusione del virus, confermando che c’è un minimo impatto sull’evento. La frase è probabilmente riferita alle rinunce di LG e ZTE. Entrambi i produttori hanno infatti annullato le rispettive conferenze stampa. LG ha dichiarato che la decisione eviterà il viaggio internazionale a centinaia di dipendenti, eliminando i rischi di esposizione al virus.

In base alle ultime indiscrezioni, il produttore coreano avrebbe dovuto presentare i nuovi G9 ThinQ e V60 ThinQ. Questi dispositivi verranno quindi annunciati in futuro durante eventi separati. Un portavoce di ZTE ha invece dichiarato che non parteciperà alla manifestazione di Barcellona, in quanto l’azienda non vuole mettere a disagio le persone. La diffusione del virus ha purtroppo causato un aumento dei casi di xenofobia nei confronti dei cinesi. Il produttore avrebbe dovuto annunciare il nuovo Axon 10s Pro 5G.

Al MWC 2020 sono attese altre aziende provenienti dalla Cina, tra cui Huawei, Honor e Oppo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, quindi la loro partecipazione è confermata. La GSMA ha aggiunto altre misure di prevenzione a quelle già in atto. Sono stati installati cartelli per ricordare ai visitatori le raccomandazioni igieniche dell’OMS. Verrà utilizzato un diverso microfono per ogni speaker. Infine verrà comunicato ai presenti di non salutarsi con una stretta di mano.

Aggiornamento: ZTE sarà presente al MWC 2020, ma ha cancellato la conferenza stampa.