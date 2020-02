Motorola annuncia Moto G Power e Moto G Stylus

Luca Colantuoni,

Contrariamente a quanto ipotizzato, Motorola non ha atteso l’apertura del Mobile World Congress 2020 di Barcellona per annunciare i nuovi Moto G Power e Moto G Stylus. I due smartphone condividono alcune specifiche, ma i loro nomi evidenziano la principale differenza.

Moto G Power

Anche se manca il numero, il Moto G Power è il successore del Moto G7 Power. Il suffisso Power indica chiaramente la grande capacità della batteria (5.000 mAh) che offre un’autonomia fino a tre giorni. Lo schermo Max Vision da 6,4 pollici ha una risoluzione full HD+ (2300×1080 pixel) e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 16, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo. Il sistema operativo è Android 10. Lo smartphone sarà in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo di 249,99 dollari. Stranamente sul sito italiano di Motorola c’è il Moto G8 Power con una quarta fotocamera posteriore (un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 2x).

Moto G Stylus

La caratteristica esclusiva del Moto G Stylus è invece la stilo in dotazione. Quando viene estratta dal suo alloggiamento si avvia automaticamente l’app Moto Note anche se lo smartphone è bloccato. Design, schermo, processore, RAM e fotocamera frontale in-display sono in comune con il Moto G Power. La dotazione hardware comprende però 128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 48, 16 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro) e batteria da 4.000 mAh.

Il flash LED non è all’interno del modulo fotografico, come nel Moto G Power, perché c’è l’autofocus laser. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo. Il prezzo del Moto G Stylus è 299,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.