Microsoft rilascia l’emulatore di Windows 10X

Luca Colantuoni,

Come promesso a fine gennaio, Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’emulatore per Windows 10X, la versione del sistema operativo ottimizzata per i dispositivi dual screen e pieghevoli, come il Surface Neo e il Lenovo ThinkPad X1 Fold. Durante il Microsoft 365 Developer Day, l’azienda di Redmond ha mostrato l’interfaccia e le modalità di interazione.

Una differenza importante tra Windows 10 e Windows 10X è l’eliminazione delle Live Tiles nel menu Start. Ci sono invece le icone delle app e un elenco di documenti recenti. Il layout potrebbe tuttavia cambiare durante lo sviluppo del sistema operativo. Nel corso di una sessione dedicata alle esperienza dual screen, Microsoft ha mostrato i benefici del secondo schermo. È possibile sfruttare l’area aggiuntiva per estendere lo spazio di lavoro (l’app copre i due schermi), usare due app separate (una per schermo) o mostrare sul secondo schermo alcuni elementi dell’app. Ad esempio, nel caso dell’app Posta si può visualizzare l’elenco dei messaggi su uno schermo e il contenuto del singolo messaggio sull’altro.

In Windows 10X sono presenti i “contenitori” che permettono di eseguire le tradizionali app win32 accanto alle Universal Windows Apps (UWP) e Progressive Web Apps (PWA). I contenitori sono separati dal core del sistema operativo per offrire maggiori prestazioni e sicurezza. Il contenitore è essenzialmente una macchina virtuale “light” che non include l’intero sistema operativo. Potrebbero però esserci problemi di compatibilità che gli sviluppatori dovranno risolvere.

Microsoft ha proposto nuove funzioni JavaScript e CSS che consentono alle web app di funzionare su due schermi. Il lavoro di sviluppo verrà inoltre aggiunto al progetto Chromium, sul quale è basato il nuovo Edge. L’emulatore Windows 10X può essere scaricato dal sito ufficiale. Microsoft ha inoltre rilasciato una versione aggiornata del SDK per Surface Duo.