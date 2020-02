MWC 2020 cancellato a causa del coronavirus

Daniele Particelli,

Il Mobile World Congress 2020 di Barcellona è stato cancellato a causa dell’emergenza coronavirus COVID-19. Dopo il ritiro nel corso delle ultime settimane di alcuni tra i partecipanti più illustri all’evento, da Nokia e HMD Global a Intel, passando per Ericsson e Amazon, gli organizzatori del MCW hanno deciso di staccare la spina all’intero evento.

La conferma è arrivata direttamente da GSMA, la società organizzatrice dell’evento, che ha diffuso un comunicato ufficiale spiegando il perché di questa sofferta decisione:

GSMA ha cancellato il MWC Barcelona 2020 perché la preoccupazione mondiale per l’epidemia di coronavirus, la preoccupazione per i viaggi e altre circostanze rendono impossibile tenere l’evento.

La decisione non è stata sicuramente presa a cuor leggero e ulteriori dettagli saranno diffusi non appena gli stessi organizzatori avranno più chiaro come procedere, cosa succederà per i costi già sostenuti e da sostenere, se spetteranno in toto a GSMA o se in qualche modo i partecipanti dovranno partecipare, così come se ci saranno differenze tra chi si era già chiamato fuori volontariamente dall’evento e quelli che, invece, dovranno rinunciarvi dopo la decisione di GSMA.

Quello che al momento sembra certo è che ad esser cancellato è soltanto l’evento Mobile World Congress, che si sarebbe dovuto tenere dal 24 al 27 febbraio 2020, ma non gli eventi esterni in programma per quel fine settimana e non legati direttamente a GSMA, ma organizzati da Oppo, Xiaomi o Huawei. Non è escluso, però, che nelle prossime ore vengano cancellati anche questi, che ovviamente non potranno più contare sulla partecipazione del grande pubblico del MWC.