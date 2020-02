MWC 2020, Nokia e HMD Global non parteciperanno

Luca Colantuoni,

Altre due importanti aziende hanno deciso di annullare la partecipazione al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Nokia e HMD Global non saranno presenti alla manifestazione spagnola a causa della diffusione del virus Covid-19, più noto come nuovo coronavirus. Non sono bastate quindi le rassicurazioni della GSMA, associazione che organizza l’evento. Intanto circolano voci di una possibile cancellazione che verrà decisa durante un incontro programmato per oggi pomeriggio.

Nokia è un’altra perdita importante per il MWC 2020, in quanto il produttore finlandese è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature per le reti 4G e 5G. Dopo una lunga e approfondita valutazione dei rischi, Nokia ha deciso di non partecipare alla manifestazione per salvaguardare la salute dei suoi dipendenti. Le novità che dovevano essere annunciate a Barcellona verranno presentate ai clienti durante una serie di eventi “Nokia Live” nel corso delle prossime settimane.

Una simile decisione è stata presa da HMD Global, l’azienda che vende smartphone e feature phone con marchio Nokia. Il MWC è sempre stato un evento importante per il produttore, ma la salute dei dipendenti e dei clienti deve avere la massima priorità. Durante la conferenza stampa del 23 febbraio era previsto l’annuncio del Nokia 8.2 5G e altri smartphone. La nuova data per la presentazione dei prodotti verrà comunicata nei prossimi giorni.

Secondo le fonti di Wired, la GSMA ha organizzato un meeting di emergenza alle ore 14:00 per decidere se cancellare o meno la manifestazione. Sembra però che ciò possa avvenire solo se il governo spagnolo e le autorità catalane dichiareranno lo stato di emergenza sanitario. Al momento hanno confermato la loro partecipazione diverse aziende cinesi, tra cui Huawei, Oppo e Xiaomi. Saranno presenti anche Samsung e Motorola.